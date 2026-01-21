Уральцев предупреждают о фейках про маткапитал для мигрантов из Индии

"Антитеррор Урал" предупреждает о фейках про материнский капитал для трудовых мигрантов из Индии. Речь идет о серии из трех фейков, в одном из которых якобы сам губернатор Денис Паслер сообщает об учреждении маткапитала.

По данным "Антитеррора Урал", провокационные вбросы направлены на разжигание межнациональной розни.

"Данная информация не соответствует действительности. Противник активизирует работу по созданию целых фейковых информационных кампаний, чтобы посеять вражду в Год единства народов России", - говорится в сообщении.

Уральцев просят критически относиться к информации из сомнительных источников и всегда проверять ее на официальных сайтах правительства и ведомств.