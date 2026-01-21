Януковичу дали новый срок на Украине

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу дали в Киеве третий тюремный срок - 15 лет за завладение лесными угодьями в Киевской области. Приговор вынес Высший антикоррупционный суд.

Янукович обвинен в том, что в 2007 году, будучи премьер-министром, незаконно получил в собственность участок леса площадью 17,5 гектара на территории Сухолуцкого сельсовета, а позже на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс "для личных нужд".

Это уже третий приговор. В 2019 году Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы за "госизмену", а в 2025-м - на 15 лет за "подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу" (имеется в виду его бегство на вертолете в Россию в конце февраля 2014 года с несколькими соратниками).