Сергей Кравчук: До конца года в Хабаровске обновим 48 остановочных павильонов

"По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина мы продолжаем преображать городскую среду. Еще один современный павильон появился на остановке «Истомина». Это уже 29-й объект, установленный в рамках нашего инвестиционного соглашения с предпринимателями", - сообщил в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Накануне главе города презентовали пять новых автобусов, которые будут курсировать по улицам Хабаровска.

"За счет городского бюджета мы уже установили 8 новых павильонов, и благодаря частным инвестициям — 29. На улицах Ленина, Муравьёва-Амурского и Карла Маркса до конца года обновим еще 19 остановок", - отметил Сергей Кравчук.

В Хабаровска формируется единый дизайн-код: все новые павильоны местного производства, выполнены в современном стиле и единой цветовой гамме. Городская администрация с учетом особенностей климата, проводит установку как стандартных, так и "теплых" конструкций, которые буду дополнять современными электронными табло с необходимой информацией. Всего до конца года в Хабаровске будет обновлено 48 остановочных павильонов.

"Важно помнить, что новые объекты оснащены системой видеонаблюдения, которая помогает оперативно выявлять нарушителей. Безусловно, виновные (в вандализме - прим. редакции) понесут ответственность, но я призываю всех хабаровчан бережнее относиться к тому, что создается для нашего с вами комфорта", - призвал мэр Хабаровска.

Он также поблагодарил бизнес-сообщество за активное участие в жизни Хабаровска.