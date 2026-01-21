В Лабытнангах местный житель осужден за совершение особо тяжкого преступления

Житель Лабытнангов осужден за избиение знакомого до смерти, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По данным следствия, в ночь с 16 на 17 октября 2025 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своим знакомым в квартире. В ходе конфликта он нанес потерпевшему множественные удары руками, ногами и металлическим предметом по телу и голове.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На время следствия осужденный содержался под стражей.

Суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. После освобождения он также будет отбывать год ограничения свободы с обязанностью регулярно отмечаться в контролирующем органе.