21 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В пику США. Канада сближается с Китаем

На днях завершился официальный визит премьер-министра Канады Марка Карни в Китай, что стало первой за восемь лет такой поездкой. Ряд экспертов видят в этом попытку двух стран наладить отношения на фоне общей американской угрозы, которая на фоне угроз США захватить Гренландию становится для Канады не пустым звуком.

Вероятно, визит Карни вызван осознанием необходимости избавления от чрезмерной зависимости в экономических связях от США, которые при президенте Дональде Трампе не церемонятся даже с союзниками. Именно Канада является инициатором потепления отношений, признал Карни. К слову, Канада подтвердила приверженность принципу "одного Китая", что для Пекина принципиально. Также достигнуты экономические договоренности, подписаны многочисленные документы о сотрудничестве.

Недавно Карни назвал отношения с США непредсказуемыми, на что обратили внимание некоторые западные СМИ. А значит, по его словам, отношения с Китаем в новых условиях должны укрепляться. Канадские СМИ даже пишут о визите Карни как историческом, отмечает "Фонд стратегической культуры".

Еще в марте 2025 года, после введения Трампом пошлин в отношении Канады, Карни сказал, что эпоха прежних канадско-американских отношений закончилась и Канаду впереди ждут непростые времена. Зависимость от США нужно уменьшать. Также он произнес многозначительную фразу, что "нам нужно будет делать то, что ранее считалось невозможным, со скоростью, которой мы не видели на протяжении многих поколений".

А накануне на форуме в Давосе он сказал, что великие державы используют экономическую интеграцию в качестве оружия. Хотя в этом случае США не были прямо названы, ясно, что речь именно о действиях нынешней администрации Белого дома. Также Карни упомянул "американскую гегемонию". Он повторил, что Канада на стороне Гренландии и Дании и полностью поддерживает их право определять будущее острова. Как пишет одно из крупнейших канадских СМИ The Globe and Mail, Карни аплодировали стоя за критику США.

Все мировые СМИ пишут, что главными темами разговоров в Давосе являются будущее Гренландии и раскол в западном мире, который посеял Трамп. Такого не ожидал никто.

Напомним, во главе Канады стоит британский монарх, которого представляет в Канаде генерал-губернатор, назначаемый монархом по рекомендации правительства Канады. Премьер возглавляет кабинет министров.

Теги: сша, канада, китай


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

