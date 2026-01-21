Отец из Новоуральска предстанет перед судом за убийство 2-месячного ребенка

Житель ЗАТО Новоуральск предстанет перед судом за убийство своего 2-месячного ребенка. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и вскоре направит материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, трагедия произошла вечером 21 октября 2025 года. Мужчина находился дома в квартире по ул. Первомайская вместе с женой и младенцем, который не переставал плакать. По версии следствия, из-за возникшей неприязни отец нанес грудничку не менее четырех ударов руками в область головы, не менее одного удара рукой в область грудной клетки и не менее одного удара в область левой ноги.

Ребенку были причинены тупая закрытая тяжелая черепно-мозговая травма, осложнившаяся развитием отека, сдавлением вещества головного мозга, переломом костей свода и основания черепа, а также тупая закрытая травма грудной клетки в виде перелома ребер и иные повреждения. ​В тот же вечер после получения травм младенец скончался.

В прокуратуре отметили, что ребенок приехал домой только 13 октября - за несколько дней до убийства, поскольку родился недоношенным и все это время вместе с с матерью находился в больнице.

Свердловчанину предъявили обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Экспертиза заключила, что во время преступления мужчина в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

Рассматривать дело будет Свердловский областной суд.