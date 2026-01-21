Госавтоинспекция ввела ограничения для школьных автобусов в уральском городе

На Среднем Урале Госавтоинспекция ввела временное ограничение для школьных автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, ограничение движения школьных автобусов вводится на отдельных улицах Невьянска. Мера вступила в силу с сегодняшнего дня, 21 января. Как пояснили в ведомстве, решение принято в связи с неисполнением в полном объеме ранее выданных предписаний. Речь идет о неудовлетворительном состоянии дорог и организации дорожного движения на подъездах к школам. По шести предписаниям недостатки не устранены до сих пор.

﻿Ограничение действует на следующих участках:

ул. Мартьянова (на участке от дома №4 до дома №69);

ул. Профсоюзов;

ул. Красноармейская;

ул. Карла Маркса.

Как отметили в Госавтоинспекции, мера направлена на исключение любых рисков при перевозке детей. Об отмене ограничения будет сообщено дополнительно.