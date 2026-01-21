Суд в Сургуте рассмотрит дело о сокрытии 31 миллиона рублей от налогов

Прокуратура Сургута направила в суд уголовное дело о сокрытии от налогообложения более 31 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Директор "Элтехника" обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в период с октября 2023 года по июнь 2024 года он, зная о наличии у организации крупной налоговой задолженности, скрыл от фискальных органов более 31 млн рублей.

В ходе расследования обвиняемый полностью погасил всю сумму задолженности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.