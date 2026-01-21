В России будут официально транслировать зимнюю Олимпиаду в Италии

В России снова официально будут идти трансляции с Олимпийских игр – впервые с 2022 года. Зимнюю Олимпиаду, которая стартует в Италии 6 февраля, покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции будут доступны бесплатно, как в прямом эфире, так и в записи. Это первый случай в истории, когда официальную трансляцию будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-сервис, передает РБК со ссылкой на министра спорта России Михаила Дегтярева. Покажет Okko также церемонии открытия и закрытия Игр.

В Okko заявили, что будут также вести новостные программы и обзоры, интервью, репортажи с Олимпиады.

Сервис купил права на показ Олимпиады через посредника – международного правообладателя. Сделка реализована полностью на деньги компании, государство не участвовало.

Сообщается, что телеканал "Матч ТВ" (входит в государственный медиахолдинг "Газпром медиа") также претендовал на покупку прав на трансляцию Олимпиады.