В России поставщик питания для солдат требует от АО "Военторг" миллиард

Поставщик питания для бойцов армии России, компания RBE Group, обратилась в суд. Ответчик – подконтрольное Минобороны АО "Военторг".

Речь в иске идёт о требовании с госкомпании более 1 млрд руб. за исполнение госконтрактов по обеспечению питанием армии. У контрагентов могли возникнуть серьёзные разногласия, о чем говорит, например, расторжение договора между сторонами.

Однако найти нового крупного поставщика питания непросто, поэтому стороны ведут переговоры о возобновлении контракта, пишет "Ъ".