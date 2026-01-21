Премьер-министр Гренландии призвал население готовиться к возможному военному вторжению

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал население острова быть готовым к возможному военному вторжению, хоть этот сценарий и остается маловероятным, передает Bloomberg.

"Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя", — заявил Нильсен на пресс-конференции в столице острова Нууке.

Правительство Гренландии сформирует рабочую группу из представителей местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым перебоям в повседневной жизни, заявил Нильсен. Правительство работает над распространением новых рекомендаций среди населения, в том числе рекомендации иметь дома запасы продовольствия на пять дней.

Гренландия с населением 57 тыс. человек является частью королевства Дания, но имеет собственное правительство, контролирующее большинство аспектов жизни, за исключением обороны и внешней политики.

"Гренландия находится под большим давлением, и нам нужно быть готовыми ко всем сценариям", — заявил на той же пресс-конференции Муте Б. Эгеде, министр финансов острова.