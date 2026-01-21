На Урале многодетная мать пыталась обнулить 1,5-миллионный долг по алиментам

Жительница уральского города Артемовский пыталась обнулить долг по алиментам в 1,5 млн рублей. Однако попытка не сработала и женщину отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, многодетную мать лишили родительских прав. Она неоднократно и без уважительных причин не платила алименты на содержание троих несовершеннолетних детей. За это женщину привлекали к административной и уголовной ответственности и последовательно приговаривали к обязательным, исправительным и принудительным работам.

Когда задолженность приблизилась к 1,5 миллионам рублей, должницу осудили по статье 157 УК РФ за неуплату алиментов. Наказание в виде исправительных работ на 8 месяцев она исполнять не стала, платить тоже. А чтобы избавиться от долга и от обязанности, завела нового ребенка.

Спустя год алиментщицу вновь привлекли к уголовной ответственности: беременность хотя и смягчила приговор, но освобождением не стала. В итоге многодетную мать приговорили к трем месяцам колонии-поселения.

Напомним, в прошлом году на Среднем Урале отец сбежал из города, чтобы не платить 2 млн рублей по алиментам.