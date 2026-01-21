21 Января 2026
Происшествия Республика Адыгея
Фото: telegram-канал Мурата Кумпилова / t.me/muratkumpilov

Число пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею выросло до 11

В результате атаки беспилотников на Адыгею пострадали 11 человек. По уточненной информации, госпитализированы 9 из них, в том числе двое детей.

Для жителей многоквартирного дома, попавшего под обстрел в ауле Новая Адыгея, открыли пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг", сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности", - сообщил Кумпилов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что граждан в дома и квартиры будут допускать поэтапно, после завершения обследования представителями силовых ведомств.

"Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена МВД. Здесь же дежурят представители администрации района, готовые ответить на вопросы пострадавших граждан. Консультировать граждан они будут и в общедомовых чатах", - пояснил глава республики.

Дом в Адыгее, пострадавший от атаки беспилотников.(2026)|Фото: t.me/muratkumpilov / Telegram-канал Мурата Кумпилова

Теги: адыгея, мурат кумпилов, пвр


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2026 02:04 Мск В результате атаки БПЛА на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек

