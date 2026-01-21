Число пострадавших при атаке БПЛА на Адыгею выросло до 11

В результате атаки беспилотников на Адыгею пострадали 11 человек. По уточненной информации, госпитализированы 9 из них, в том числе двое детей.

Для жителей многоквартирного дома, попавшего под обстрел в ауле Новая Адыгея, открыли пункт временного размещения на территории базы отдыха "Шапсуг", сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности", - сообщил Кумпилов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что граждан в дома и квартиры будут допускать поэтапно, после завершения обследования представителями силовых ведомств.

"Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена МВД. Здесь же дежурят представители администрации района, готовые ответить на вопросы пострадавших граждан. Консультировать граждан они будут и в общедомовых чатах", - пояснил глава республики.