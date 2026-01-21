Мобильные операторы вводят плату за опцию безлимитного интернета

Российские операторы сотовой связи в начале года не только традиционно повысили тарифы, но и ввели новую платную опцию.

"МегаФон" и "Билайн" уведомили клиентов о том, что безлимитный интернет на их пакетах теперь будет стоить дополнительных денег. По мнению аналитиков, это меры по компенсации потерь от прошлогодней ценовой войны и для разгрузки сетей.

Общий рост цен (в среднем 13%, по данным "Вымпелкома") компании связывают с инфляцией, повышением НДС до 22% и затратами на борьбу с мошенничеством. На изменения уже обратила внимание Федеральная антимонопольная служба.

Клиентов широкополосного доступа в интернет также затронуло изменение стоимости услуг. Речь идет о росте около 13%, сообщает Forbes

Напомним, для большинства россиян интернет является не развлечением, а базовым и важным инструментом.