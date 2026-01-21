Стало известно о росте золотых резервов ЦБ на $216 млрд за время спецоперации

Стоимость золотых резервов Центробанка России с февраля 2022 года увеличилась более чем на $216 млрд.

По данным Bloomberg, такая прибыль за счет роста цен на драгметалл сопоставима с объемом резервов Банка России, замороженных в Европе из-за начала спецоперации — €210 млрд ($244 млрд). По данным регулятора, международные резервы РФ на конец 2025 года составляли $754,85 млрд, из них $326,54 млрд пришлись на монетарное золото. Для сравнения, на 1 февраля 2022 года золотые резервы ЦБ оценивались в $132,26 млрд: на тот момент спотовая цена на золото была на уровне $1800 за унцию.

Минфин ожидает, что цены на золото вырастут до $5000. Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее выразил мнение, что это связано с утратой доверия к мировым резервным валютам, а ситуация с попытками экспроприации активов России только усиливает спрос на золото, сообщает Forbes.

Депутаты Госдумы уже обращали внимание на несоответствие: резервы растут ударными темами, а внутри страны Минфин поднимает НДС, Центробанк держит высокой ключевую ставку.