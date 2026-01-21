Полпред Артем Жога встретился с руководителями уральских СМИ

Накануне в уральском полпредстве представитель Президента в УрФО Артем Жога встретился с главными редакторами и руководителями уральских СМИ. Поздравив их с профессиональным праздником (День российской печати отмечался 13 января - Примечание редакции), рассказал, что Новый год встретил в Екатеринбурге и добавил, что, прослужив год с небольшим на посту полпреда, ощущает себя здесь как дома.

Один из первых вопросов, который адресовали полпреду журналисты, касался участия жителей Уральского округа в прямой линии с Президентом Владимиром Путиным, прошедшей в заключение 2025 года.

Артем Жога рассказал, что всего из округа поступило в разных форматах около 250 тысяч обращений, самой активной стала Свердловская область - 93 тысячи обратившихся. Большинство вопросов затрагивали те или иные аспекты социальной сферы. По словам полпреда, каждое обращение серьезно прорабатывается, эта работа продолжается.

Интересовало журналистов и то, какие темы поднимают в своих обращениях к уральскому полпреду участники, ветераны Специальной военной операции.

По словам полпреда, сейчас все больше актуальны те или иные аспекты оказания социальной помощи как самим участникам СВО, так и членам их семей, обращаются за помощью в розыске наград погибшим. Артем Жога подчеркнул, что за минувший год эффективно был отработан механизм получения удостоверений участниками спецоперации. Теперь это решается точно и оперативно, сказал полпред, сославшись на личный опыт. Уральский полпред также отметил, что количество обращений по проблемным вопросам в последнее время от участников СВО становится меньше, что наглядно показывает эффективность организации этой работы.

Регионы, входящие в Уральский округ, продолжают активно помогать в восстановлении городов и поселков Донбасса. Более тысячи объектов уже восстановлены, фактически отстроены заново уральскими специалистами.

Отдельно Артем Жога рассказал о разных направлениях патриотической работы в регионах Уральского округа. Сообщил, что в марте 2026 года в Югре пройдет форум "Патриоты Урала", на который уже поступило более тысячи заявок. Рассказал, что на его площадке впервые будет представлена локация для детей от 14 лет. Эта инициатива родилась на площадке ставшего уже традиционным форума "Патриоты Урала", так как сами участники этого мероприятия инициировали вовлечение своих детей, внуков, их друзей в оказание помощи нашим бойцам, сборе посылок, написании писем фронтовикам. Кстати, прошлый форум "Патриоты Урала" собрал представителей не только регионов УрФО, участвовали делегации из 46 регионов страны.

"Когда получаешь такие посылки, это очень трогает, по собственному опыту знаю. Это помогает бойцам ощутить тепло дома, дает настоящую моральную поддержку. Сам это проходил", - поделился с журналистами полпред.

Крайне важным считает полпред и продолжение реализации региональных программ обучения ветеранов СВО, которые реализуют во всех регионах Уральского округа. Артем Жога, отвечая на вопрос Накануне.RU, сообщил, что это направление работы будет продолжено, программные модули будут дорабатываться, исходя из наработанного опыта, отметил, что в процессе обучения не только ветераны СВО получают новые компетенции, знания, но и преподаватели, наставники, опираясь на практику взаимодействия с бывшими бойцами, получают уникальный опыт, который будет использован в модернизации программ обучения.

Уральский полпред отметил, что выпускниками и участниками региональных программ, созданных по аналогии с инициированной Президентом федеральной программе "Время Героев", все больше интересуются кадровые службы предприятий, входящих в госкорпорации. Тем, кто проходит обучение, поступают достойные предложения по трудоустройству.

Вообще вопрос о кадрах для уральской промышленности звучал на встрече полпреда с руководителями уральских СМИ неоднократно. Уральский полпред подчеркнул, что работа по подготовке кадров сегодня проходит в регионах УрФО под личным контролем губернаторов. Особый акцент на системе среднего профессионального образования, где предприятия, учебные заведения и властные структуры объединяют свои возможности.

Полпред на встрече с журналистами сделал акцент и на важности популяризации рабочих профессий в современных условиях. Напомнил об успешно проведенном в Уральском округе Фестивале трудовых династий, который состоялся в Тюмени в ноябре 2025 года. Кстати, инициатором этого форума был именно полпред, а само мероприятие будут проводить ежегодно. В 2026 году он пройдет в Курганской области и будет посвящен опыту трудовых династий аграриев.

Уральские журналисты не могли не использовать площадку встречи с Артемом Жогой, чтобы не поинтересоваться трудовым перспективами самого полпреда, вокруг которых, как обычно, множество различных слухов. Полпред с улыбкой рассказал, что часть этой "слухопанорамы" пересылают ему друзья и знакомые.

"На Урале мне очень нравится, но я - солдат, буду выполнять задачи, который мне поставит Верховный главнокомандующий", - заявил Артем Жога в завершении встречи.