Бастрыкин потребовал доклад по делу об отравлении детей в аквапарке Екатеринбурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления детей в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее сообщалось, что после посещения кафе в аквапарке "Лимпопо" несколько детей госпитализированы с кишечной инфекцией. Свердловские следователи возбудили дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, что ранее суд на 30 суток прикрыл кафе в аквапарке Екатеринбурга, где отравились дети. После проверки Роспотребнадзора там обнаружены различные нарушения.