20 Января 2026
Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Крупные инфраструктурные стройки стартуют в Тюменской агломерации

Крупные инфраструктурные стройки стартуют в Тюменской агломерации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев провел совещание по реализации проектов с привлечением казначейских инфраструктурных кредитов. В совещании приняли участие специалисты дирекции коммунально-хозяйственного строительства региона, администрации Тюмени и подрядной организации "Тюмень Водоканал".

Участники обсудили детали прохождения третьей нитки магистрального водовода, который соединит Велижанские водоочистные сооружения с городской системой водоснабжения. Протяженность первого участка составит 11 км. Эксперты уточнили статус земельных участков, попадающих в зону строительства, проговорили сроки проектирования и прохождения государственной экспертизы. Запуск водовода повысит надежность водоснабжения агломерации и создаст резерв для новых подключений.

В границах ул. Эрвье и путепровода через р. Туру готовится площадка под строительство сооружений очистки дождевых и талых вод. В скором времени начнётся отсыпка участка. Вести строительство будут те же специалисты, которые реконструировали Метелевские водоочистные сооружения и строили насосные станции в округе. Новые сооружения смогут очищать перед сбросом в реку до 8,6 тысяч кубометров дождевых и талых вод в сутки.

Продолжается проектирование реконструкции ливневого коллектора в районе развязки по ул. Монтажников в Тюмени. Часть трубопровода планируется обновить методом санации, часть – пройти микротоннелированием (как в метро). В феврале должны завершить гидрорассчеты и подготовить результаты изысканий.

"Мы приступаем к реализации крупнейших инфраструктурных проектов в Тюменской области, которые напрямую будут влиять на комфорт проживания людей. Вопросов много, а сроки достаточно сжатые – до конца 2027 года планы необходимо реализовать. Поэтому на площадке департамента ЖКХ будем ежемесячно собираться, чтобы совместно обсуждать динамику работ и общие вопросы", - отметил Семен Тегенцев.

На реализацию трех проектов Тюменской области одобрен казначейский инфраструктурный кредит (КИК) на сумму 3,4 млрд рублей. Это один из инструментов достижения целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни", внедренных правительством России для поддержки регионов.

