В Тюмени будут судить четырех человек по делу о мошенничестве в автосалоне

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в автосалоне на 6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

В деле фигурируют четверо участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, неустановленный организатор разработал схему хищения денег при продаже автомобилей в одном из тюменских автосалонов и вовлек в нее остальных.

С февраля 2022 по июнь 2023 года соучастники завлекали покупателей рекламой с ценами значительно ниже рыночных. После демонстрации машин менеджеры под разными предлогами (ожидание доставки, подготовка документов) долго удерживали клиентов, уговаривая их купить другие автомобили, якобы на выгодных условиях, иногда предоставляя ложную информацию об их техническом состоянии.

В итоге автомобили оформлялись в кредит по завышенным ценам, которые были ориентированы на максимальную сумму, одобренную банком для конкретного покупателя. В результате действий мошенников девяти потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму около 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени. Дело в отношении одного из участников, заключившего досудебное соглашение, также передано в суд. Уголовное производство в отношении организатора схемы выделено в отдельное производство.