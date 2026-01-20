В мэрии Днепропетровска прошли обыски

В мэрии Днепропетровска сегодня утром прошли обыски, вызвавшие возмущение мэра города Бориса Филатова, который и ранее имел особое мнение по ряду вопросов и резко высказывался. Сегодня он также не полез за словом в карман, заявив, что очередные "правоохранители" (слово он взял в кавычки) ворвались в мэрию с обыском под предлогом, что на городском мусорном полигоне что-то не так захоронено.

На самом деле обыски проводили "бешеные псы" от киевской власти, которых давно пора обуздать, считает мэр.

"Заканчивайте ****** про "единство нации, несокрушимость и переформатирование власти". Или уж назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", - призвал Филатов Зеленского.

Все это произошло сразу после того, как ночью в результате ответного удара ВС РФ в городе была повреждена крупная котельная и сотни домов остались без тепла, сокрушается мэр. И вместо того чтобы решать насущные задачи, он вынужден теперь заслушивать отчеты экологов.

Накануне в украинских СМИ написали, что Филатову готовят подозрение. Зеленский последовательно убирает всех влиятельных мэров крупных городов.