Беременные россиянки смогут проходить неинвазивное пренатальное тестирование по ОМС

В России в систему обязательного медицинского страхования включили неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для беременных.

Такое исследование нужно будущим матерям с ранее выявленными рисками хромосомных аномалий у плода. По мнению главного внештатного специалиста Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Натальи Долгушиной, это касается 10% беременных. Опрошенные "Ъ" врачи одобряют расширение доступности НИПТ, указывая, что многие семьи не могли себе его позволить.

Ранее стало известно, что россияне, которые хотят стать родителями, смогут бесплатно пройти генетические тесты. Это поможет выявить возможные проблемы со здоровьем у будущих детей. Благодаря изменениям, будущие родители, у которых выявят генетические заболевания, смогут получить медицинскую помощь с использованием ПГТ-М и/или ПГТ-СП. Она будет частью обязательного медицинского страхования.