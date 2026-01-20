20 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Задержаны сообщники Ермакова, облившие екатеринбурженку химикатом

Правоохранители задержали двух предполагаемых сообщников главного редактора "Ермак-Медиа" Николая Ермакова, обвиняемых в нападении на его бывшую жену. По данным следствия, именно по указанию Ермакова один из них облил женщину химикатом на парковке элитного ЖК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, целью фигурантов дела было не просто изуродовать многодетную мать, а убить. Следствие считает, что Ермаков, решив покончить с бывшей супругой, нанял мужчину 1990 г.р. для совершения убийства и женщину 1998 г.р. для пособничества ему.

"В качестве орудия совершения преступления они выбрали токсическое вещество, которое, по расчётам соучастников, после разлития на потерпевшую должно было причинить ей смерть. Местом совершения убийства был выбран подземный паркинг по бульвару Белоглазова в Екатеринбурге, при этом ключ от паркинга организатор заранее передал исполнителю в ходе подготовки к преступлению", - рассказали в СКР.

Там также добавили, что из-за сопротивления пострадавшей, нападавший так и не смог завершить убийство, а потому сбежал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения обоим сообщникам. Отметим, что Ермакова уже поместили в СИЗО до 11 марта включительно.

Николай Ермаков(2026)|Фото: пресс-служба судов Свердловской области

"Фактически можно говорить, что резонансное преступление раскрыто "по горячим следам". Последних фигурантов взяли по месту жительства родственников мужчины, где они пытались "залечь на дно". Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно в одной из квартир на 4 этаже многоэтажного жилого дома по улице Кондукторской, что в микрорайоне Пионерский", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вопиющий инцидент произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. После именно она рассказала, что за нападением мог стоять ее экс-супруг.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.01.2026 11:36 Мск Уральского медиаменеджера отправили в СИЗО по обвинению в нападении на бывшую жену 
Ранее 15.01.2026 17:09 Мск В организации нападения на женщину, которую облили кислотой, обвинили владельца "Ермак-Медиа"
Ранее 13.01.2026 10:19 Мск СМИ: За нападением на екатеринбурженку, облитую химикатом, мог стоять ее экс-супруг
Ранее 12.01.2026 15:51 Мск В Екатеринбурге неизвестный плеснул девушке в лицо химикатом

