Прокуратура Югры добилась возврата пожилой женщине похищенных денег от дроппера из Новосибирска

Прокуратура добилась возврата пожилой женщине похищенных денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.



Прокуратура Мегиона провела проверку по обращению местной жительницы о защите ее прав в связи с хищением денежных средств. Установлено, что пожилой жительнице города через мессенджер поступил звонок, в ходе которого мошенник убедил ее в необходимости перечислить денежные средства в размере 150 тыс. рублей на определенный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе его расследования получена информация о том, что похищенные деньги поступили на счет жителя Новосибирска. В целях защиты прав заявителя прокурор обратился в Заельцовский районный суд Новосибирска с иском о взыскании неосновательного обогащения на указанную сумму.

Заявленные требования суд удовлетворил. Денежные средства возращены пожилой женщине на банковский счет в полном объеме.