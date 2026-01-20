Трамп хочет создать "параллельную ООН"?

Инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира", куда он пригасил лидеров многих стран, напоминает закрытый элитарный клуб, который, возможно, по задумке Трампа должен заменить ООН. По крайней мере, все выглядит как попытка заменить ООН.

Трамп, как бизнесмен, даже оценил участие в этом закрытом клубе в миллиард долларов. Плюс в том, что Россия и Белоруссия приглашены в клуб, но минус в том, что это не просто замена ООН, но и потенциальное участие России как приглашенной стороны, а не организатора, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии России в "Совете мира" пока преждевременно, еще слишком много неясного.

Как пишет "Ъ", Трамп по сути создает "новую ООН": сначала как альтернативный механизм для урегулирования конфликтов, а затем - для всего остального. Фактически формируется институт "мирового монарха" или "мирового жандарма" в лице США и ее президента. Но если раньше эти попытки согласовывались с союзниками, то теперь нет. И это хорошо видно по вопросу Гренландии.

Самое интересное, что в ноябре 2025 года ООН приветствовала план создания совета по Газе как временного органа с международной правосубъектностью. Но Трамп "перехватил" этот план и заявил о создании новой организации, как бы "параллельной" ООН.

В тексте приглашения говорится, что нужен новый, "более гибкий и эффективный международный орган для укрепления мира" в частях, затронутых военными конфликтами, в чем явно усматривается покушение на полномочия ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже отказался от участия в совете, так как считает, что устав этой структуры выходит далеко за рамки вопросов, связанных с сектором Газа, что вызывает у Парижа серьезные опасения: не заменит ли он ООН? В ответ Трамп заявил, что Макрон уже никому не нужен, так как через год перестанет быть президентом.

Подписание документов, связанных с созданием "Совета мира", может состояться уже 22 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официальное объявление о создании совета ожидается во время Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе с 19 по 23 января. Отвергли предложение Франция, Британия, Швеция, Нидерланды, Германия, Канада. Видимо, оно застало их врасплох.

Любопытная деталь. Генсек ООН Антониу Гутерреш отменил поездку на форум в Давосе, будто бы из-за простуды. Но сам он не получил приглашения войти в состав совета, сообщил его пресс-секретарь.

Британская Financial Times пишет, что Трамп получит широкие права, сможет назначать и отстранять его членов, а отменить это решение смогут лишь две трети голосов, причем Вашингтон будет иметь право вето на решения совета. Фактически это "ООН Трампа", но которая игнорирует Устав ООН. Трамп ранее много раз говорил, что ООН утратила свою эффективность и не может решать возложенные на нее задачи.

Депутат Госдумы доктор экономических наук Михаил Делягин считает, что "весь мир низводится, по замыслу Трампа, до состояния совещательного органа под его выдающимся руководством. Получается, есть царь всего мира и есть совещательный орган".