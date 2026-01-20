20 Января 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

КПРФ предложила поднять ставку НДФЛ для богатых до 45%

В КПРФ предложили обложить налогом на доходы физлиц (НДФЛ) в 45% тех, чей годовой доход превышает 50 млн руб.

Первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в разговоре с "Известиями" отметил, что речь идёт как о зарплатах, так и доходах от выигрышей, майнинга и инвестиций. По мнению Афонина и соавторов поправок (все – из КПРФ), действующая система налогообложения недостаточно учитывает дифференциацию уровня доходов людей.

В течение 20 лет в России действовала "плоская" шкала НДФЛ, когда и фигурант списка Forbes, и медсестра платили налог по одинаковой ставке 13%. С 2025 года действуют следующие ставки: базовая (13%) для годового дохода до 2,4 млн руб., затем она плавно повышается: до 15% (на доход до 5 млн в год), 18% (на доход до 20 млн), 20% (на доход до 50 млн), а доходы сверх этой величины облагаются по самой высокой ставке в 22%.

Но в КПРФ считают, что и эта недавно установленная прогрессивная шкала НДФЛ является слишком "плоской".

"22-процентная ставка установлена для самых богатых и нет никаких налоговых послаблений для людей с низкими доходами, которые каждый месяц фактически борются за финансовое выживание. Наш законопроект должен восстановить элементарную социальную справедливость в вопросе налогообложения и увеличить доходы государственного бюджета", — пояснил Афонин.

На днях Минфин отчитался, что дефицит бюджета по итогам 2025 года года составил 5,65 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Изначально прошлогодний закон о бюджете был принят с куда меньшим отставанием доходов от расходов — 0,5% ВВП. На этом фоне Минфин увеличил НДС с 20 до 22% с 2026 года, объяснив это необходимостью сбалансировать бюджет. При этом, ведомство Антона Силуанова не спешит поднимать НДФЛ для богатых и не вводит налог на прибыль банков.

Теги: КПРФ, НДФЛ, ставка, Юрий Афонин


