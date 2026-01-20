"Больше работайте": чиновник ответил учителю физики, который пожаловался на зарплату 12 тысяч рублей

В Псковской области учитель физики из сельской школы Артем Лапин пожаловался на "прямую линию" губернатору на низкую зарплату. Лапин ведет курс физики для 7-9 классов, курс по профориентации, кружки баскетбола и робототехники и получает за свой труд 12-14 тыс. руб. в месяц.

"Я специалист с высшим образованием, переехал в сельскую местность на ПМЖ, устроился работать в школу учителем физики. Я получаю зарплату 12–14 тысяч рублей. На эти деньги невозможно выжить в деревне. Дрова, свет, ремонт машины. А школа занимает много времени и сил. Впервые я стал испытывать чувство обреченности. Страх за свою судьбу. Отсутствие хоть какой бы то ни было надежды. Прожиточный минимум для трудоспособного населения — 19 329 рублей", — написал учитель.

Хотя сам губернатор не стал комментировать обращение, на него ответил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев (в его ведении находится школа, где работает Лапин). Зайцев пишет, что учитель работает "с нагрузкой не на полную ставку", поэтому и зарплата у него маленькая. Чиновник также напомнил, что по итогам года Лапин получил премию в 35 тыс. руб.

Наконец, Зайцев указал учителю, что при устройстве на работу тот "был уведомлен о размере зарплаты за такую нагрузку". Чиновник предложил Лапину больше работать и больше зарабатывать.