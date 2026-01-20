За Юлию Тимошенко начали вносить многомиллионный залог

За лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко начали вносить залог. На утро 20 января внесено 13,7 млн гривен из необходимых 33,3 млн гривен (около 59 млн руб.), передает издание "Украинская правда".

Размер залога Высший антикоррупционный суд Украины определил 16 января. Тимошенко стала фигуранткой дела о подкупе депутатов Верховной Рады. После внесения всего залога Тимошенко не сможет выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователя. Кроме того, Тимошенко запретили общаться с однопартийцами. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила назначить экс-премьеру Украины залог в 50 млн гривен.

Тимошенко вины во вменяемых ей нарушениях не признает, считает свое преследование политически мотивированным. Выступая в суде, она назвала руководство страны "фашистским", заявила, что уезжать из Украины не собирается.

По поводу опубликованных ранее Национальным антикоррупционным бюро Украины записей с, якобы, ее разговором с одним из депутатов, Тимошенко заявила, что никогда таких речей не вела, запись – сфальсифицирована. Об изъятых во время обысков $40 тыс. сказала, что это "семейные сбережения".

Сообщается, что по статьям о подкупе Тимошенко может грозить до десяти лет заключения.

15 лет назад Тимошенко уже становилась уголовницей: в ее бытность премьер-министром Украины она была осуждена по делу о злоупотреблении властью при заключении газовых контрактов с Россией. Она провела в заключении около двух с половиной лет. В феврале 2014 года – после смены власти в стране – Тимошенко была освобождена по решению суда.