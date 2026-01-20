На Дальнем Востоке от совладельцев рыболовецких компаний требуют 6,7 млрд

Генпрокуратура России обратилась в суд. Она требует взыскать компенсацию в почти 7 млрд руб. Речь идёт о возмещении ущерба от добычи рыбы.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками по нему проходят пять физических лиц, три компании, Росрыболовство и его амурское управление. По версии прокуратуры и ФСБ, в Хабаровском крае различные юрлица ловят рыбу, создавая при этом ложную видимость функционирования в качестве самостоятельных российских хозяйствующих субъектов.

Генпрокуратура просит суд признать недействительными договоры пользования компаниями-ответчиками рыболовными участками и солидарно взыскать с ответчиков-физических лиц в пользу РФ компенсацию ущерба в 6,7 млрд руб., пишет "Ъ"