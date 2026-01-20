"Атом" открыл учебный центр на базе строительного холдинга

На базе строительного холдинга "Атом" открылся центр обучения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", здесь инженерно-технические специалисты и рабочие холдинга смогут укрепить свои профессиональные позиции, пройдя курсы повышения квалификации, а также освоить новую профессию рабочего и получить свидетельство о профессиональном обучении или диплом о дополнительном профессиональном образовании.

"Эффективность производственных процессов напрямую зависит от квалификации персонала, поэтому открытие собственного центра обучения для наших сотрудников – это не спонтанный шаг, а серьезное, обдуманное решение. В лекциях сторонних учебных центров не учитывается специфика нашей деятельности, а нам необходимо качественное и доступное обучение, которое поможет обеспечить безопасность на рабочих местах, сохранить здоровье, повысить производительность и качество. Инвестируя в обучение наших сотрудников, мы заботимся о будущем каждого из них", - рассказал руководитель центра обучения Андрей Шаров.

Наличие собственного центра обучения для такого крупного предприятия, как "Атом", особенно актуально. Сотрудники могут получать новые знания и компетенции по своей и смежным профессиям, развиваясь и двигаясь по профессиональному треку внутри холдинга.

"В современном образовании существует тренд, когда компании, чья основная ценность – люди, создают собственные учебные центры. Лучше, чем сами работники, технологические и производственные процессы, протекающие внутри компании, не знает никто", - отметила методист центра обучения Татьяна Горожанцева.

В центре обучения работают опытные преподаватели – специалисты строительного холдинга "Атом". Также привлекают внешних экспертов, которые хорошо разбираются во всех строительных тонкостях и процессах и могут эффективно взаимодействовать с работниками многих специальностей.

Они обучат персонал предприятия по программам охраны труда, профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. А чтобы процесс обучения был интересным и результативным, будут практиковать современные технологии и интерактивный подход, проводить полезные семинары, мастер-классы и тренинги.