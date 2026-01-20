Во Франции министр шокирована возможными 200-процентными пошлинами на вина

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар отреагировала на идею президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 200% на французское вино.

"Я считаю это шокирующим. Вдвойне шокирующим из-за масштаба угрозы, которая кладет конец нашей возможности экспортировать вино и шампанское на крупный экспортный рынок, и из-за шантажа", - сказала Женевар во вторник в эфире телеканала TF1, цитату приводит "Интерфакс".

Ранее Трамп заявил о намерении повысить ввозные пошлины на французский алкоголь, если лидер Франции Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги в "Совет мира" – наблюдательный орган из влиятельных мировых лидеров, который будет контролировать новую администрацию сектора Газа.