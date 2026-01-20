Месторождения ХМАО и ЯНАО дали самый большой прирост запасов нефти в России

Месторождения ХМАО и ЯНАО дали самый большой прирост запасов нефти в России, сообщает Neft.

По итогам исследований 2025 года, основной прирост запасов нефти отмечается на Карасевском месторождении Ямала и на Приразломном месторождении Югры. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов. Также он выделил Ямал среди регионов с самыми богатыми запасами газа — на баланс поставлены залежи на Тамбейском и Верхне-Чассельском месторождениях.

Всего за 2025 год специалисты в ходе геологоразведки получили прирост около 666 млн тонн нефти (490 млн из них подготовленные к добыче) и 679 млрд кубометров газа. Как отметил Казанов, прирост запасов сейчас происходит не за счет новых открытий, а за счет доизучения уже имеющихся месторождений, причем часто действующих.