Стало известно, сколько посетителей DUO в Екатеринбурге пожаловались на отравление

Всего в медучреждения Екатеринбурга с отравлением обратилось шесть посетителей сети кофеен DUO. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

При этом, в публикации сообщается, что отравиться горожане могли не продуктами DUO, так как покупали напитки в разных местах. Более того, при проверке санврачи не нашли "ничего криминального" в бабл-чаях сети, персонал каждой их точек также прошел проверку. Сомнения также вызывает и то, что при посещаемости в несколько тыс. человек на каждой из восьми точек в Екатеринбурге, с отравлением обратились всего шесть.

"Есть подозрение на один продукт (не курятина), но это тоже не точно. Короче, странно все", - говорится в публикации.

Напомним, что с 17 января специалисты Роспотребнадзора обследуют кофейни и цеха сети с отбором проб для лабораторных исследований. Из отзывов в социальных сетях следует, что пострадавших после посещения кофейни тошнило, а у кого-то и вовсе якобы были диарея с рвотой. Одной из посетительниц якобы поставили диагноз "острый инфекционный гастроэнтероколит", когда она обратилась к врачу после посещения кофейни.