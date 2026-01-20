"Аэрофлот" в прошлом году возил своими рейсами акул, медведя, страуса и полярного волка

Группа "Аэрофлот" в 2025 году перевезла рейсами своих авиакомпаний таких экзотических животных как акулы, страус, полярный волк и тигр. Всего "Аэрофлот" и "Россия", а также авиакомпания iFly в рамках программы "мокрого лизинга" за год перевезли более 167,6 тыс. животных. Большая часть – более 127 тыс. – перевезена в салоне самолета, в том числе 4,4 тыс. в рамках услуги перевозки на соседнем кресле. Еще более 40 тыс. перевезли в багажных отсеках с комфортной температурой.

Пик перевозок пришелся на август — свыше 20,6 тыс. животных.

"В числе экзотических видов животных, которые были перевезены в багажных отсеках: амурские тигры, бурый медведь, полярный волк, кустарниковая собака, эму, сокол-балобан, павлины, пингвины, норки, скаты, акулы, фламинго, приматы тамарин и галаго", - рассказали в пресс-службе "Аэрофлота".

Осенью 2025 года в аэропорту Шереметьево перевозчик открыл отдельную стойку регистрации для пассажиров с животными, в декабре через нее было оформлено уже более 2,6 тыс. питомцев.