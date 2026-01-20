Екатеринбуржцев просят выбрать места для благоустройства в 2027 году

Жителей Екатеринбурга просят вносить предложения о том, какую часть города стоит благоустроить в 2027 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". О первом этапе отбора локаций в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов.

"Благоустройство и создание современных общественных пространств – один из важнейших приоритетов нашей работы. Ежегодно при непосредственном участии активных екатеринбуржцев в городе появляются обновленные дворы, парки, скверы, аллеи и участки набережной. В этом году вместе с вами нам вновь предстоит выбрать территорию для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", – написал он в своем Telegram-канале.

На первом этапе горожане могут сами выбрать место из предложенных вариантов - он продлится до 1 февраля текущего года. Затем предложение от каждого района будет вынесено на общегородское рейтинговое голосование.

Среди вариантов:

Академический район

Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);

Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;

Зеленая зона у Мемориала памяти (ул. Феофанова, 2).

Верх-Исетский район

Сквер у Драмтеатра (Площадь Театральная, от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев);

Общественная территория в границах улиц Ключевской - Пирогова - Татищева;

Сквер "Авета Тертеряна".

Железнодорожный район

Сквер по ул. Никонова за зданием ККТ «Космос»;

Парк "Семь ключей";

Сквер Полярника Соловьева.

Кировский район

Основинский парк;

Парк по улице Блюхера;

Бульвар по ул. Мира от ул. Первомайской до ул. Малышева.

Ленинский район

Сквер по ул. Амундсена, от ул. Волгоградской до ул. Академика Бардина;

Парк им. К.Е. Архипова;

Сквер по улице Чапаева.

Октябрьский район

Сквер по ул. Сажинская, д. 6;

Сквер по ул. Белинского, от ул. Куйбышева до ул. Декабристов;

Парк им. 50-летия Советской власти (Метеогорка), 2 этап.

Орджоникидзевский район

Бульвар по улице Культуры от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной;

Сквер Дружбы народов;

Сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.

Чкаловский район

Парк имени Чкалова по ул. Патриса Лумумбы;

Бульвар Грибоедова;

Парк "Южный" в границах улиц Шварца - Фучика.

Напомним, что в 2025 году в Екатеринбурге проектом-победителем стал участок набережной рек Исети и Ольховки. Тогда уральская столица набрала рекордные 393 тыс. 285 голосов, уступив первенство только Москве и Санкт-Петербургу. При этом, общественная комиссия включила в муниципальную программу благоустройства и двоих лидеров голосования: парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорку) и Основинский парк. Благоустраивать их будут в текущем - 2026 году.