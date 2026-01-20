Екатеринбуржцев просят выбрать места для благоустройства в 2027 году

20 Января 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцев просят выбрать места для благоустройства в 2027 году

Жителей Екатеринбурга просят вносить предложения о том, какую часть города стоит благоустроить в 2027 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". О первом этапе отбора локаций в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов.

"Благоустройство и создание современных общественных пространств – один из важнейших приоритетов нашей работы. Ежегодно при непосредственном участии активных екатеринбуржцев в городе появляются обновленные дворы, парки, скверы, аллеи и участки набережной. В этом году вместе с вами нам вновь предстоит выбрать территорию для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", – написал он в своем Telegram-канале.

На первом этапе горожане могут сами выбрать место из предложенных вариантов - он продлится до 1 февраля текущего года. Затем предложение от каждого района будет вынесено на общегородское рейтинговое голосование.

Среди вариантов:

Академический район

  • Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);
  • Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;
  • Зеленая зона у Мемориала памяти (ул. Феофанова, 2).

Верх-Исетский район

  • Сквер у Драмтеатра (Площадь Театральная, от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев);
  • Общественная территория в границах улиц Ключевской - Пирогова - Татищева;
  • Сквер "Авета Тертеряна".

Железнодорожный район

  • Сквер по ул. Никонова за зданием ККТ «Космос»;
  • Парк "Семь ключей";
  • Сквер Полярника Соловьева.

Кировский район

  • Основинский парк;
  • Парк по улице Блюхера;
  • Бульвар по ул. Мира от ул. Первомайской до ул. Малышева.

Ленинский район

  • Сквер по ул. Амундсена, от ул. Волгоградской до ул. Академика Бардина;
  • Парк им. К.Е. Архипова;
  • Сквер по улице Чапаева.

Октябрьский район

  • Сквер по ул. Сажинская, д. 6;
  • Сквер по ул. Белинского, от ул. Куйбышева до ул. Декабристов;
  • Парк им. 50-летия Советской власти (Метеогорка), 2 этап.

Орджоникидзевский район

  • Бульвар по улице Культуры от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной;
  • Сквер Дружбы народов;
  • Сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.

Чкаловский район

  • Парк имени Чкалова по ул. Патриса Лумумбы;
  • Бульвар Грибоедова;
  • Парк "Южный" в границах улиц Шварца - Фучика.

Напомним, что в 2025 году в Екатеринбурге проектом-победителем стал участок набережной рек Исети и Ольховки. Тогда уральская столица набрала рекордные 393 тыс. 285 голосов, уступив первенство только Москве и Санкт-Петербургу. При этом, общественная комиссия включила в муниципальную программу благоустройства и двоих лидеров голосования: парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорку) и Основинский парк. Благоустраивать их будут в текущем - 2026 году.

Теги: Екатеринбург, Формирование комфортной городской среды, благоустройство, предложение


