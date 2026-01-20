Екатеринбуржцев просят выбрать места для благоустройства в 2027 году
Жителей Екатеринбурга просят вносить предложения о том, какую часть города стоит благоустроить в 2027 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". О первом этапе отбора локаций в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов.
"Благоустройство и создание современных общественных пространств – один из важнейших приоритетов нашей работы. Ежегодно при непосредственном участии активных екатеринбуржцев в городе появляются обновленные дворы, парки, скверы, аллеи и участки набережной. В этом году вместе с вами нам вновь предстоит выбрать территорию для благоустройства в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", – написал он в своем Telegram-канале.
На первом этапе горожане могут сами выбрать место из предложенных вариантов - он продлится до 1 февраля текущего года. Затем предложение от каждого района будет вынесено на общегородское рейтинговое голосование.
Среди вариантов:
Академический район
- Преображенский парк (2 этап, 2 очередь);
- Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома № 6;
- Зеленая зона у Мемориала памяти (ул. Феофанова, 2).
Верх-Исетский район
- Сквер у Драмтеатра (Площадь Театральная, от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев);
- Общественная территория в границах улиц Ключевской - Пирогова - Татищева;
- Сквер "Авета Тертеряна".
Железнодорожный район
- Сквер по ул. Никонова за зданием ККТ «Космос»;
- Парк "Семь ключей";
- Сквер Полярника Соловьева.
Кировский район
- Основинский парк;
- Парк по улице Блюхера;
- Бульвар по ул. Мира от ул. Первомайской до ул. Малышева.
Ленинский район
- Сквер по ул. Амундсена, от ул. Волгоградской до ул. Академика Бардина;
- Парк им. К.Е. Архипова;
- Сквер по улице Чапаева.
Октябрьский район
- Сквер по ул. Сажинская, д. 6;
- Сквер по ул. Белинского, от ул. Куйбышева до ул. Декабристов;
- Парк им. 50-летия Советской власти (Метеогорка), 2 этап.
Орджоникидзевский район
- Бульвар по улице Культуры от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной;
- Сквер Дружбы народов;
- Сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.
Чкаловский район
- Парк имени Чкалова по ул. Патриса Лумумбы;
- Бульвар Грибоедова;
- Парк "Южный" в границах улиц Шварца - Фучика.
Напомним, что в 2025 году в Екатеринбурге проектом-победителем стал участок набережной рек Исети и Ольховки. Тогда уральская столица набрала рекордные 393 тыс. 285 голосов, уступив первенство только Москве и Санкт-Петербургу. При этом, общественная комиссия включила в муниципальную программу благоустройства и двоих лидеров голосования: парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорку) и Основинский парк. Благоустраивать их будут в текущем - 2026 году.