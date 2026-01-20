Суд запретил продавать карнавальные маски с лицом Сергея Безрукова

Сергей Безруков отсудил у предпринимательницы Кристины Соболевской 200 тыс. руб. морального вреда – она продавала на маркетплейсах карнавальные маски с изображением известного артиста.

Решение вынес Хамовнический районный суд Москвы. В ходе разбирательства выяснилось, что ИП Соболевская К.О. продавала на платформах Wildberries и Ozon "Карнавальные маски на лицо СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ", а также тканевые маски с изображением лица артиста, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Безрукову не понравилось, что его лицо используется таким образом, он подал в суд. "Суд обязал удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова С.В.: имя, фамилию, изображение. Также суд взыскал с индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей и судебные расходы", - сообщили в суде.