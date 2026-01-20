На Ставрополье ликвидирован причастный к подготовке теракта против военных

На Ставрополье сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании мужчину, готовившего теракты против военнослужащих.

Как сообщили в спецслужбе, по заданию украинских спецслужб преступник заложил в тайник бомбу, с помощью которой задержанная ранее террористка пыталась заминировать машину около воинской части Минобороны.

При попытке задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. При нем нашли пистолет, гранату и СВУ.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России, Кабардино-Балкарии и Хабаровском крае, предотвращены теракты. Их жертвами могли стать представители органов госвласти и правоохранительной системы.