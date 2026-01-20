Правительство одобрило законопроект об обязательном сборе геномных данных у всех военнослужащих

Правительство России одобрит поправки в закон о государственной геномной регистрации, предполагающие обязательный сбор ДНК для всех военнослужащих: контрактников, добровольцев, мобилизованных, росгвардейцев, сотрудников воинских частей и вообще всех организаций, подведомственных Минобороны, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники.

Сейчас ДНК собирают только у осужденных, арестованных, неизвестных лиц, чьи биологические материалы изъяты на месте следственных действий, близких родственников пропавших без вести. Также ДНК забирают из тел неопознанных граждан.

Поправки устанавливают и предельный срок хранения геномных данных: до достижения лицом возраста 100 лет, а в случае гибели – до момента установления личности.

При увольнении со службы или выходе из добровольческого формирования у человека появляется право потребовать уничтожения своей геномной информации.

Предполагается, что на создание и ведение такой базы данных только в 2026-2028 гг. потребуется почти 3 млрд руб.