На трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" ограничат движение на 7 часов

На этой неделе на трассе "Екатеринбург – Шадринск – Курган" на несколько часов ограничат движение.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", движение планируется ограничить на автомобильной дороге Р-354 км 55 в рамках аварийных работ на железнодорожных путях. В среду, 21 января 2026 года, с 10:00 до 17:00 там будет организовано реверсивное движение.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения проезда. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8-800-200-63-06.