Власти Белгородской области назвали Telegram-каналы, которые проверят на предмет разгона паники

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал список Telegram-каналов, которые, по его мнению, во время недавней масштабной атаки на энергообъекты региона публиковали фейки и разгоняли панику.

В список попали 13 пабликов, некоторые из них администрируются или созданы иноагентами, но большая часть – не имеет такого статуса.

Гладков для начала пояснил, почему власти в период атаки и сразу после нее молчали: это была тактика для того, чтобы ВСУ не могли ориентироваться, планируя новые атаки.

"Впервые об этом скажу: в этот день мы понимали, что враг может нанести повторные удары, и если мы будем подробно рассказывать, как мы в принципе это всегда и делали в других менее сложных ситуациях, о ликвидации, о порядке действий, которые предпринимает правительство Белгородской области, власти муниципалитетов, структурных подразделений, например, "Россети" в ликвидации последствий - мы приняли решение этого не делать для того, чтобы не дать такую нужную информацию врагу, потому что это может привести к повторным ударам", - написал губернатор в Telegram.

"В этот период времени вражеские каналы максимально использовали период временного затишья со стороны правительственных каналов, правительства Белгородской области, "Россетей". Они использовали эту возможность для массированного вброса фейков и недостоверной информации. Цель - дестабилизация социальной обстановки, чтобы поднять панику среди населения. Рад, что противнику и врагам этого не удалось сделать, хотя попытки были массированные, организованные, скоординированные, начиная от информации о горящих генераторах и заканчивая тем, что руководство региона вместе с руководством муниципалитетов якобы покинуло территорию Белгородской области. Вчера на оперативном штабе руководители всех силовых структур согласились рассмотреть и дать правовую оценку действиям каждого информационного ресурса", - сообщил Гладков.

Он добавил, что проверять тех, кто просто обращается к властям, ругает и жалуется, - не будут. "Ни в коем случае эта работа не касается тех обращений, которые ежедневно идут от вас, дорогие друзья. Где кто-то ругается, кто-то хвалит, а кто-то говорит, что ему не оказали помощь, и мы стараемся максимально исправиться. А кто-то благодарит за то, что помощь была оказана быстро и своевременно. Это правильный процесс взаимодействия с нашими жителями. Мы будем и дальше продолжать его совершенствовать. Чем больше будет вопросов, тем эффективнее будет работа всех органов власти. От этого подхода мы никогда не отойдем", - заключил Гладков.

В список каналов, которые будут проверять силовики, попали: "Главные новости | Белгород", "Белгородский Осведомитель", "Типичный Белгород", "Операция Z" и другие. И если некоторые каналы имеют всего несколько тысяч подписчиков, то у канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" почти 1,6 млн подписчиков.