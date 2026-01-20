В Белоярском сотрудница пункта выдачи заказов обвиняется в хищении сотен товаров

В Белоярском сотруднице пункта выдачи заказов предъявлено обвинение в хищении более 300 товаров на 400 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Следствие установило, что 19-летняя местная жительница, работая в ПВЗ популярного маркетплейса, обнаружила лазейку. Она выяснила, что товары с нечитаемыми штрих-кодами в системе числятся как недоставленные и после отмены заказа остаются на пункте. Сначала девушка присвоила несколько таких "потерянных" посылок.

Затем она начала действовать системно: заказывала через свой аккаунт вещи, косметику, электронику и даже телевизор с оплатой "после получения". При приеме товара она просто не сканировала штрих-коды, оставляя их в системе как не доставленные, и забирала себе. За период с ноября 2024 по конец февраля 2025 года ей удалось таким образом похитить товаров на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Мошенничество было выявлено службой безопасности маркетплейса, которая заблокировала работу пункта выдачи и сообщила в полицию. Фигурантка признала вину и частично возместила ущерб. Ранее она уже состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.