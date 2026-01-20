На Урале задержан школьник, зарезавший женщину и сбежавший из-под домашнего ареста

На Среднем Урале задержан школьник, который зарезал женщину. После этого парень сбежал из-под домашнего ареста.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось в Нижнем Тагиле: 15-летний подросток напал на 47-летнюю местную жительницу, нанес ей удар ножом и скрылся. В результате женщина скончалась.

Школьник был задержан и отправлен под домашний арест. В дельнейшем он нарушил избранную ему меру пресечения и покинул дом, но был снова задержан. Расследуется уголовное дело об убийстве, юноше уже предъявлено обвинение.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.