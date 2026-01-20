Telegraph: Европа готова на унижение с Гренландией ради своей безопасности

Европейские политики готовы вытерпеть любое унижение, в том числе с Гренландией, но будут сохранять лояльность президенту США Дональду Трампу ради собственной безопасности и помощи украинскому режиму. Об этом пишет британская газета Telegraph.

В статье говорится, что евролидеры давно смирились с торговыми пошлинами Трампа, чтобы не злить Вашингтон. И капитуляция Дании по вопросу Гренландии практически предопределена.

Накануне депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани заявил, что Гренландия - это тест, который показывает, что Европа слаба, разобщена и не способна выбрать между политическим выживанием и стратегическим подчинением. Страны готовы подчиняться США, лишь бы не сердить старшего.

При этом британцы призывают Европу сопротивляться США по вопросу Гренландии, поскольку захват острова усилит США, что не нравится британской короне. Так, подчиняющаяся британскому монарху Канада окажется в окружении территорий, управляемых США, даже если Гренландия не станет американским штатом, а получит статус управляемой территории вроде Пуэрто-Рико. Ряд экспертов считают, что Британия точно не будет сидеть сложа руки, видя, как США прибирают Гренландию к рукам. У Лондона есть такой инструмент, как американский госдолг, который Европа может начать распродавать. Европа является крупнейшим кредитором США, владея американскими облигациями и акциями на сумму около 8 трлн долларов.

Накануне премьер-министр Британии Кир Стармер в экстренном обращении к нации заявил, что судьбу Гренландии должны решать жители острова и Дания. Но известно, что подавляющее большинство гренландцев не хотят присоединяться к США.