В Березовском вынесли приговор водителю грузовика, из-за которого погиб сотрудник РЖД

В Березовском вынесли приговор водителю грузовика из Хабаровского края, по вине которого произошло столкновение с тепловозом и гибель сотрудника РЖД.

Трагедия произошла 8 марта 2025 года около 10.25 вблизи здания №84 по ул. Уральская в Березовском. Осужденный на большегрузе "Рено" с полуприцепом не стал снижать скорость, приближаясь к нерегулируемому железнодорожному переезду, не остановился перед дорожным знаком "движение без остановки запрещено" и столкнулся с тепловозом "ТГМ 6А-1904" в составе четырех вагонов, на передней сцепке переднего вагона которого находился мужчина-составитель поездов.

В результате ДТП сотрудник РЖД получил травмы головы, туловища, конечностей, перелом ребер и размозжение мягких тканей поясничной области. Через непродолжительный период времени он скончался.

Березовский городской суд признал водителя грузовика виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил назначенное наказание в виде лишения свободы на принудительные работы на срок два года, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.