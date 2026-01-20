Суд признал запрещенной рекламу электроудочек в Telegram

Суд в Москве признал запрещенной рекламу электроудочек на сайте, трех Telegram-каналах и странице в VK. Там же можно было купить электроловы "Fisher F 4000 max+SOM" и "Кама", передает Baza.

В августе 2025 года суд в России уже выносил запрет на рекламу и продажу электроудочек – по ходатайству прокуратуры. Эта информация была признана запрещенной к распространению в РФ, поскольку нарушает Конституцию, федеральное законодательство и приводит к жестокому обращению с животными.

Электроудочки используют браконьеры. С помощью электродов на удочке они пускают в водоем мощный электрический разряд, который парализует или убивает рыбу и животных в радиусе десятков метров, гибнет вся экосистема, включая моллюсков и водоросли.