Трамп пригрозил Макрону 200-процентными пошлинами на французские вина

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить ввозные пошлины на французский алкоголь, если лидер Франции Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги в "Совет мира" – наблюдательный орган из влиятельных мировых лидеров, который будет контролировать новую администрацию сектора Газа.

"Я введу 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское", - заявил Трамп. При этом президент США добавил, что Макрон не обязан соглашаться, "потому что он скоро перестанет быть президентом Франции".

Очередные президентские выборы во Франции состоятся в 2027 году.

Эммануэль Макрон отказывается присоединиться к "Совету мира", инициированному Дональдом Трампом, из-за опасений, что новая организация может заменить ООН и нарушить существующую систему международной безопасности. Французский президент считает, что устав совета выходит за рамки вопросов сектора Газа, а его принципы противоречат незыблемым, по мнению Парижа, институциональным рамкам ООН.

Ранее стало известно, что Трамп пригласил в состав "Совета мира" Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касыма-Жомарта Токаева, Реджепа Тайипа Эрдогана, Виктора Орбана, Марка Карни, Нарендеру Моди, Хавьера Милей и короля Марокко Мухаммеда VI.