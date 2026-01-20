Власти Камчатки после аномального циклона обратились в правительство РФ за помощью

Власти Камчатского края обратились к федеральному центру за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

По его словам, на данный момент в крае работает большое количество техники, люди трудятся на износ, однако необходимого количества специализированной высокопроходимой техники на Камчатке нет.

Накануне Солодов поставил задачу до 21 января восстановить полноценное движение на всех магистральных дорогах Петропавловска-Камчатского, где действует режим ЧС.

Напомним, в регионе бушует небывалый циклон, снегопад побил многолетние рекорды. Ранее два человека погибли в разных местах Петропавловска-Камчатского при сходе снега с крыш. Возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).