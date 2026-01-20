Смертельное ДТП с тремя грузовиками произошло на трассе "Екатеринбург - Тюмень"

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе "Екатеринбург – Тюмень". При столкновении трех грузовиков погиб один из водителей.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, авария произошла 19 января на 144-м километре автодороги Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" в Камышловском районе. Во время движения столкнулись Peugeot Boxer, Sany и MAN. Водитель последнего получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

На место ДТП прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и другие службы. Сейчас проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и личностей участников.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, выбору безопасной скорости с учетом дорожных и метеорологических условий и соблюдению безопасной дистанции.