Кличко обвинил Зеленского в назначении непригодных чиновников

Киевский мэр Виталий Кличко обвинил Зеленского в том, что он назначает в Киеве чиновников, которые не могут работать, но при этом мэру не подчиняютя. Об этом Кличко написал в своем телеграм-канале по поводу уборки снега в городе.

Накануне киевский градоначальник дал указание расчистить город от снега, но оно выполнено не было. Если этого так и не произойдет, то Кличко обещает обратиться к самому Зеленскому по поводу его назначенцев.

"Иначе буду обращаться к президенту, назначающему глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города по "прекрасному" закону не может даже выговор вынести главе района", - написал Кличко.

На днях Зеленский раскритиковал Кличко за недостаточно интенсивную работу по восстановлению энергоснабжения, в ответ Кличко обвинил того в "сплошном хейте", предвзятости и погоне за рейтингами накануне выборов. А кроме того, что за четыре года, что идет СВО, Зеленский ни разу с ним не встретился.

Конфликт между ними тянется много лет. В октябре Зеленский обвинил Кличко в поражении объектов энергетики Киева из-за недостаточной защиты как итогов работы "тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать". Кличко ранее сказал, что на Украине "воняет авторитаризмом".