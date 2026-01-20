Суд прикрыл кафе в аквапарке Екатеринбурга, где отравились дети

В екатеринбургский аквапарк "Лимпопо" пришли судебные приставы. По решению суда закрыто кафе, где отравились дети.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, ранее из детских больниц Екатеринбурга стали поступать экстренные извещения о случаях острой кишечной инфекции у детей. Роспотребнадзором было проведено расследование, по результатам которого установлено, что все заболевшие употребляли продукцию в кафетерии аквапарка на улице Щербакова, 2.

В кафе были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Поскольку они создают угрозу жизни и здоровья детей, Чкаловский районный суд Екатеринбурга приостановил работу точки питания на 30 суток.

Судебные приставы выехали на место и опечатали входные группы. Руководство организации предупреждено об ответственности в случае возобновления деятельности.