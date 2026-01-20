В Госдуме предложили ограничить рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции

Депутаты от ЛДПР подготовили проект закона, призванный защитить граждан от резкого роста платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Инициатива предполагает установить законодательный предел: повышение платы за ЖКУ не может превышать прогнозируемый уровень инфляции, заложенный в федеральном бюджете. Как сообщил первый замруководителя фракции Владимир Сысоев, документ планируется внести в Думу 20 января. Ежегодный рост тарифов, который в некоторых регионах в 2025 году происходил дважды, вызывает серьезное беспокойство у населения на фоне стагнации реальных доходов.

Новый механизм должен не только снизить финансовую нагрузку на семьи, но и помочь региональным бюджетам, которые несут расходы по поддержке должников. По словам депутата, например, в Ставропольском крае к октябрю 2026 года тарифы могут вырасти на 22%, а в ряде других субъектов — более чем на 17%. Без законодательных ограничений это приведет к увеличению числа домохозяйств, вынужденных тратить на коммунальные услуги непосильную часть своего бюджета, сообщают "Известия".

Предложение призвано снизить долговую нагрузку на россиян, общий долг которых за ЖКУ уже превысил 1,2 трлн руб., и обеспечить адресную поддержку семей.